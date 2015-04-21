Kilis İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği ödüllü Kutlu Doğum Haftası etkinliği Ulucami’de yapıldı.Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği Hutbe Okuma Yarışması sonuçlandı. Bu çerçevede 1.olan öğrenciye 1 yarım altın, 2.olan öğrenciye 1 çeyrek altın, 3.4.5. olan öğrencilere para ödülü ve Kitap seti hediye edildi.Okul Müdürü İbrahim Doğançay, eğitimleri süresince öğrencilerin mihrapta, minberde görev almalarının hayati öneme haiz olduğunu belirterek, “Bu etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, ayrıca etkinlikte görev alan idareci,öğretmen,öğrenci ,Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.Hutbe okuma yarışmasına İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Şen, Ahmet Aşçı ve Kilis İlim , Hayra Hizmet Vakfı Başkanı Halil Celkanlı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.