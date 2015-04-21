Elbeyli İlçesinde Toplantı

İl Özel İdaresi’nin 2015 yılında yürüteceği hizmetler ile ilgili olarak Kilis’in Elbeyli ilçesinde bir toplantı düzenlendi.Elbeyli ilçesinde programlanan yatırımlar, köylerin sorunları, başlatılacak olan çöp toplama hizmetinin sağlıklı yürütülmesi konularda Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe Kaymakam Serap Çetin Başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Birim Müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri Adil Kılınçoğlu, Ali Eyidoğan ve Muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.Toplantıda genel konuların yanı sıra ilçede yapılması düşünülen bütün faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi.