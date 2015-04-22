Başkan Kara’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini, bu önemli günün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini belirtti.Kara, “Bugün, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunun simgesini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Büyük Önder Atatürk tarafından çeşitli engelleri aşarak 23 Nisan 1920’de kuruluşunun 94.yıldönümüdür.Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların tek evrensel bayramı olma özelliği taşımaktadır. Anlam ve önemi büyük olan TBMM’nin kurulduğu bu günün, bağımsızlık bilincinin yeni nesillere aktarılması açısından çocuklara armağan edilmesi ayrıca anlamlıdır.Sevgili çocuklar; Yarınlarımızın en büyük güvencesi olarak sizlerin büyük önder Atatürk’ün izinde toplumumuzun her alandaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir.Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 94. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.