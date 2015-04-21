Vali Şerif Yılmaz: İbrahim Naci Eren Örnek Bir Hayırseverdir

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Simavlı hayırsever Dr. İbrahim Naci Eren, Vali Şerif Yılmaz’ı ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.Vali Şerif Yılmaz’ın Dumlupınar Üniversitesi’nin Simav’da bulunan birimlerinden başta Simav Teknoloji Fakültesi olmak üzere tüm birimlere yaptığı ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Dr. İbrahim Naci Eren, “Valimiz Şerif Yılmaz’ın Okulumuza yaptığı ziyaret bizleri çok sevindirdi. Valimizin ilgi ve alakaları hem bizler için hem de öğrencilerimiz için büyük bir onurdur. Biz tekrar Valimize, Simav Teknoloji Fakültesi ve Simav ilçesi adına teşekkür ediyoruz” dediler.Vali Şerif Yılmaz da, "Simav sevdalısı doktor İbrahim Naci Eren’e, üniversitemize ve Simav ilçemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 60 yıl boyunca Amerika’da yaşadıktan sonra kendi doğduğu topraklara dönerek, Simav Teknoloji Fakültesi’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan değerli büyüğümüz Dr. İbrahim Naci Eren, okulumuz öğrencilerini kendi evladı gibi görerek, tüm imkanlarını gençlerimize aktarma adına her zaman örnek olmuştur.Simav adına, ilimiz adına ve öğrencilerimiz adına kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. (EFE)