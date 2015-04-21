Tog Üyelerinden Ticaret Borsası Bölcek İlk Ve Ortaokulu’nda Boyama Şenliği

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Toplum Gönüllüleri (TOG) üyeleri, Ticaret Borsası Bölcek İlk ve Ortaokulu’nun yemekhane ve bahçe duvarlarını boyadı.Dumlupınar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu her gün kampüse giderken yollarının üzerinde gördükleri Ticaret Borsası Bölcek İlk ve Ortaokulu’nun bahçe ve yemekhanenin duvarlarını ve taburelerini boyadılar.DPÜ Toplum Gönüllüleri üyelerinden Gözde Altundağ ve Can Vural, "Boyama esnasında bizler için ellerinden geleni yapan velilerimiz, öğretmenlerimiz ve Okul Müdürümüz Vecdi Atakan’a çok teşekkür ediyoruz. Toplum Gönüllüleri olarak tamamen Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Gerekli olan tüm malzeme ve boyaları yerel esnaftan istiyoruz. Bizim tüm projelerimize destek veren Kütahya esnafına teşekkürü bir borç biliriz" dediler.Okul Müdürü Vecdi Atakan, Dumlupınar Üniversitesi etrafındaki altı köyün öğrencilerinin taşımalı eğitim kapsamında okullarında eğitim-öğretim gördüklerini belirtti.Atakan, TOG üyelerine okula katkıları sebebiyle teşekkür etti. (EFE)