Nafi Güral: Gençlerin En Büyük Özelliği Hayalleridir

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral, Dumlupınar Ünivesitesi öğrencileriyle ’Yönetici asistanlığı’ konulu seminerde bir araya geldi.Seminerde yönetici asistanlarının yöneticileri yöneten kişi olduğunu belirten Nafi Güral, “Yönetici asistanı olabilmek için çok iyi bir aile düzeninizin olması; sağlıklı olmanız ve kendinize güveninizin tam olması gerekir.Yüksek hedeflerinizin olması gerekir. Ulaşabileceğiniz, gerçekleşebilir hedeflerinizin olması gerekir. Gençlerin en büyük özelliği hayalleridir. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşabilmek için üniversitenin imkanlarından yararlanarak kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Akademik bilgi çok önemlidir. Çok kitap okumalısınız, bilgi ve kültür birikiminiz üst seviyede olmalı.Yönetici asistanı olabilmek için iyi konuşabilmelisiniz. Konuşma becerisi için kendinize güvenmeniz ve bilgili olmanız gerekir. Bilen kişi konuşur. Toplum önünde konuşmak kendinize güveninizin bir göstergesidir. Çalışmayı mutlak suretle severek yapmalısınız. İşinize aşık olarak çalışmalısınız. İşinize aşık olmak kariyeriniz, aileniz ve ülkemiz için önemli faktördür”dedi.Güral, seminerde öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.Rektör Prof. Dr. Remzi Gören seminer sonrası KUTSO Başkanı Nafi Güral’a anı tabağı takdim etti.(EFE)