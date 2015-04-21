Mustafa Yenipazar: İHH Olarak Kütahya’da 19 Yetim Kardeşimize Sahip Çıkıyoruz

İHH İnsani Yardım Derneği Kütahya Şubesi, ’Yetim Dayanışma Günleri’ kapsamında, ’Aile Kaynaşma Yemeği’ düzenledi.Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi’ndeki buluşmaya Vali Vekili Uğur Turan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Şükrü Nazlı, İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Kamil Uçan, Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Erhan Özkan, Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Asan ve İHH İnsani Yardım Derneği Kütahya Şubesi’nin yönetici ve üyeleri katıldı.İHH İnsani Yardım Derneği Kütahya Şubesi Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, "Yer yüzünde yaklaşık 250 milyon yetim var. Bunun büyük bir çoğunluğu İslam ülkelerinde. İHH olarak 60 bin 41 yetime bakıyoruz. En çok yetime baktığımız ülke Filistin. Ondan sonra da Türkiye geliyor. Filistin’de 15 bin yetime bakıyoruz. Türkiye’de de 8 bin civarında yetime bakıyoruz. Ondan sonra Suriye ve Mısır gibi ülkeler geliyor. İHH olarak Kütahya’da da 19 yetim kardeşimize bakıyor ve sahip çıkıyoruz" dedi.Kütahya İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Vali Vekili Uğur Turan da birer konuşma yaparak, etkinlikle ilgili görüşlerini dile getirdiler. (EFE)