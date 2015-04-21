Kutso Yetkilileri Aydın’da

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde 9. Ege Bölgesi TOBB Akreditasyon Sistemi Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ege Bölgesi’nden 19 oda-borsayı temsilen 45 kişi katıldı.Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KUTSO) temsilen toplantıya, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ali Kongu, Genel Sekreter Salih Nafi Alıç, Kütahya Oda ve Borsaları Akademik Danışmanı Doç.Dr.Fatih Çelebioğlu, Yönetim Sistemleri Danışmanı Mehmet Eşsiz, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Melike Köse katıldı.Toplantının son bölümünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Süleyman R. Aydemir, ’Denetimlerde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik’ bilgiler vererek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.TOBB Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi 10.Ege Bölgesi Ortak Akıl Toplantısının, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.(EFE)