Kütahya’da Hayvan Kayıtları, Damızlık Sığır Ve Yetiştiricileri Birliği’ne Emanet

Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından; 2015-2017 yıllarını kapsayan sığır cinsi hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması işi için başvuruda bulunan Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kütahya Veteriner Hekimler Odası ve Simav Süt Üreticileri Birliği tekliflerinin komisyonca incelenerek değerlendirilmesi neticesinde küpeleme yetkisinin Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine verilmesi uygun görülerek sözleşme imzalandığı belirtildi.Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Bu yıl 3 farklı kurum küpeleme yetkisi almak için başvuruda bulundu. Yetiştiricilerimize hizmet götürmek adına elini taşın altına koyan bu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizdeki hayvancılık faaliyetlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan hayvanların kayıt altına alınması işlemi gibi önemli bir görevi 3 yıllığına Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne emanet ediyoruz. Ancak sahada bu görevin en iyi şekilde yürümesi için kontrol görevimiz devam edecek” dedi.Gümüş ve Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet İlik, küpeleme yetki devri protokolünü birlikte imzalayarak, Kütahya hayvancılığı için ’hayırlı olması’ temennilerinde bulundular.Küpe ve küpeleme ücretinde hiçbir artış yapılmadığı ve vatandaşların, buzağılarının doğumundan itibaren 30 gün içinde 4442696 nolu telefona bildirimde bulunmalarının yeterli olacağı belirtildi.(EFE)