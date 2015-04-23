Kütahya Valisi Değişti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Kütahya valilik makamı temsilen Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencilerine devredildi.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 95. Yıl kutlama törenleri kapsamında Valilik Makamı, Vali Şerif Yılmaz tarafından, Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencilerinden İsmail Yaz ve Asya Sumru Keskin’e devredildi.Kendi hayalinin çok iyi bir eğitimci olmak olduğunu ifade eden bayan Vali Asya Sumru Keskin, “Ulu önder Atatürk büyük bir savaşın sonunda kazanılmış Cumhuriyetin temellerini seneler önce bugün atmıştır. Ve biz eğer bu vatanda özgür bir şekilde yaşıyor, düşüncelerimizi özgür bir şekilde sunabiliyorsak, bunu yıllar önce canını hiçe saymış şehitlerimize borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk bu milleti ileriye taşıyacak kişilerin biz çocuklar olduğunu bilirdi. Bu yüzden bizim eğitimimize çok önem verirdi. Bize düşen görev ise "Yurtta Sulh, Dünyada Sulh" diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmektir. Atamızı saygı ve minnetle anıyorum. Atamızın emanetlerine sahip çıkan bu önemli günde bu önemli makamı biz çocuklara teslim eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Okullarımızda eğitim araç ve gereçlerinin yeterli bir şekilde olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden dersler işlenirken bazı sorunlar yaşanabiliyor. Okullarda gerekli olan eğitim araç ve gereçlerinin getirilmesini istiyorum” dedi.Daha sonra makamı devralan ve kendi hayalinin Vali olmak olduğunu ifade eden Vali İsmail Yaz, “Atatürk bizleri buralara getirdi. Biz de Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemeliyiz. Ayrıca, okullarımızda spor kulüplerinin ve faaliyetlerinin daha fazla olmasını istiyorum" diye konuştu.Vali Şerif Yılmaz’ın temsili Valilik makamını devrinde, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdürü Adem Bayrak ve Sınıf Öğretmenleri Gülsüm Turan hazır bulundu. (EFE)