Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2015 yılı olağan meclis toplantısı yapıldı.Belediye Düğün Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Fethi Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Karakurt, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Orman İşletme Şefi Nihat Acat, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç ile 25 köy muhtarı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, toplantı yeter sayısının olduğu tespit edildikten sonra gündemin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.Gündem gereği köy muhtarlarının görev ve sorumlulukları hakkında ve Köylere Hizmet Götürme Birliği katkısıyla yapılan işlerdeki görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi verildi. Birlik Tüzüğünün 13. Maddesi gereği Birlik Encümenliğine üye seçimine geçildi. Birlik Encümenliği seçimlerinde aday olan Hamam köy Muhtarı Ahmet Çalışkan, Kutluhallar köyü Muhtarı Osman Gündüz, Saklar köyü Muhtarı Ali Tunç ve Kurtdere Muhtarı Mustafa Şen yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucu 14 oy alan Saklar köyü Muhtarı Ali Tunç ve 13 oy alan Kurtdere köyü Muhtarı Mustafa Şen Birlik encümenliğine seçildiler. Daha sonra 2014 yılı Faaliyet Raporu okundu. 2015 yılı yatırım ve çalışma programı hakkında bilgi verildi. Birliğin 2014 yılı Kesin Hesap Bütçesi görüşülüp, oylanarak kabul edildi.Kaymakam Fethi Savran, toplantıda köy muhtarlarına çöp konteynerlerinin çöp araçlarının rahatça girip çıkacakları yerlere yerleştirmeleri ve yangın ihtimaline karşı yangın tankerlerinin dolu bulundurulması gerektiği konularında uyarılarda bulundu.Bu arada muhtarlardan köy aidatlarını yatırmaları istendi.(MA-EFE)