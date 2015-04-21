Halı Saha Turnuvası Başladı

Kütahya Belediyesi’nde birimler arası kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen Bem-Bir-Sen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.Turnuvanın ilk karşılaşması Makine İkmal-İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü-Özel İdare A takımı ve İktisat İşletme ve Su işleri Müdürlüğü arasında oynandı.Kütahya Belediyesi Halı Saha Turnuvasının ilk maçında başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Belediye olarak personelin kaynaşması adına bu tür etkinlikler çok önemli. Mesai saatleri dışında personelin birlikte vakit geçirmeleri, aralarındaki dostlukları da arttıracağı inancındayım. Futbol turnuvası ile başlayan bu etkinliğimizi diğer branşlarda da devam ettireceğiz. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.Makine İkmal ve İtfaiye Müdürlüğü arasındaki mücadele ile başlayan turnuvada 20 takım mücadele edecek.(EFE)