Genel Sekreter Şahin, Hisarcık’ta İncelemelerde Bulundu

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhittin Şahin, Hisarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.Genel Sekreter Muhittin Şahin, Hisarcık ziyaretinde Kaymakam Fethi Savran, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Salim Turası ile görüşmesinin ardından yapımına başlanan yeni Hükümet konağı alanında incelemelerde bulundu.Bu arada, Kütahya İl Özel İdaresince oluşturulan Yol Kamulaştırma Komisyonunun Karbasan köyü Hisarcık arasındaki Hisarcık Konsantratör tesislerinden geçen mevcut yol güzergahının değiştirilerek, Hamam köy istikametine doğru yeni yol yapımı ile ilgili kamulaştırma çalışmaları için arazi sahipleriyle anlaşma sağladığı öğrenildi.(MA-EFE)