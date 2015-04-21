Eküy 2015 Proje Çalışmaları Başladı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi 2015 yılı çalışmaları başladı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarladan sofraya güvenli gıda arzının sağlanması, özellikle taze meyve ve sebze ihracatında kalıntı sorununun yaşanmaması için, çevre ve insan sağlığı ile doğal yaşamın korunması açısından birçok düzenleme yapıldığı bildirildi.Pazarlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan düzenlemelerin uçakla ilaçlamaların sonlandırılması, kimyasalların kayıt altına alınarak izlenebilirliğin sağlanması, zirai mücadele ilaçlarının reçete ile satışı, kimyasal mücadele ilaç uygulamalarının belgelendirilmesi olduğu ve bu çalışmalara ilave olarak, ilk kez 2010 yılında çeşitli ürünlerde Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesinin uygulamaya konulduğunu belirttiler.Yetkililer, İl genelinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen EKÜY projelerinin amacının; Teknik Elemanlar ile proje dahilindeki üreticilerin koordineli çalışarak en az girdi ile yüksek verimli, kaliteli ve kalıntısız ürün üretiminin sağlanmasının hedeflendiğini; Ayrıca üreticilerin tarımsal faaliyetlerde bulunurken yeni teknikleri kullanmalarının, hastalık ve zararlıları tanımalarının ve bunların mücadele zamanlarını öğrenerek kendi bahçelerinin uzman teknik elemanı haline gelmelerinin amaçlandığını bildirdi.Kalıntı sorununun arazi şartlarında çözülmesi sağlanarak gerek iç piyasada gerekse yurt dışına ihraç edilen ürünlerde kalıntı problemini ortadan kaldırarak tarımsal ürünlerimize olan güvenin arttırılmasının hedeflendiğini belirten Pazarlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Erdem Çetin, “Bu kapsamda ilçemizde 2010 yılında Kiraz EKÜY çalışmaları 4 yerleşim biriminde 9 üreticiyle 124 dekar arazi ile başlamış olup 2015 yılında 5 yerleşim biriminden 15 üreticimizle 167 dekar alanda devam etmektedir. Bu yılın çalışmalarına ilçe merkezimiz başta olmak üzere Sofular, Örey, Orhanlar ve Saray köylerinde yeni proje bahçelerinin seçimiyle başlandı. Seçilen bahçelere EKÜY bayrakları asılarak, bitki koruma ürünlerinin kullanımının öğrenilmesi ve alışkanlıkların değiştirilmesi amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından temin edilen örnek pestisitler dağıtılmıştır. Üreticilerimizi; üretim kayıtlarını tutarak, kayıt altında bilinçli üretime yönlendirmek üzere Üretici Kayıt Defterlerinin dağıtımı da devam etmektedir. Bu proje kapsamında arazilerin bulunduğu köylerde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları planlanan iş akışına göre gerekli zamanlarda bahçe kontrollerini yaparak, gerek yetiştiricilik gerekse mücadele konularında üreticilere yapmaları gereken uygulamalar konusunda teknik bilgiler vermeye devam edeceğiz. Ayrıca proje bahçelerinden hasattan önce İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlarınca ilaç kalıntısının olup olmadığı araştırılmak üzere alınacak meyve numuneleri ilgili laboratuarlara gönderilerek pestisit kalıntı analizleri yaptırılacaktır. Bu analizler sonucunda ürünleri ilaç kalıntısı yönünden temiz çıkan üreticilere 2015 yılı “Entegre Mücadele Üretici Sertifikası’’, ürünlerine ise ‘’Entegre ve Kontrollü Ürün Sertifikası’’ verilecektir. Ayrıca üretim sezonu sonunda üreticilere proje bahçelerinden pazara sunulmak üzere hazırlanan ürünlerine yerleştirilmek üzere; entegre ürün logolarının dağıtımı da yapılacaktır. Logolu ürünler tüketicilerde güven uyandıracağı için taleplerin artması ve proje kapsamındaki üreticilerinde bu sayede yüksek kazanç sağlamaları hedeflenmektedir” dedi.(MB-EFE)