Bayanlara Özel Kutlu Doğum Programı

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Müftülüğü Kur’an Kursu öğreticileri, Belediye Düğün Salonu’nda bayanlara yönelik Kutlu Doğum Haftası programı düzenledi.Katılımın yoğun olduğu program, Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle taçlandırıldı ve Hz. Muhammed’i (SAV) anlatan birbirinden güzel ilahilerle süslendiPazarlar İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kur’an Kursu öğreticilerinden birbirinden güzel ilahi, şiir ve kasideler seslendirdi. Ayrıca Hz. Muhammed (SAV) hakkında yazılmış yazılar okundu.Programda yer alan Kur’an tilaveti, şiir dinletisi, ilahiler, ezgiler ile davetlileri manevi yönden “Kutlu Doğum” havasına bürüdüler.Kadınlara özel düzenlenen Kutlu Doğum programında sinevizyon gösterisinde düzenlendi. Bayanlar, düzenlenen programa yoğun ilgi gösterirken program sonunda en fazla salavatı şerif okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.(MB-EFE)