Başkan Kamil Saraçoğlu: DPÜ Artık Kütahya’ya Katkı Sağlamalı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Remzi Gören’e iade-i ziyarette bulundu.Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Saraçoğlu, artık üniversitenin Kütahya’ya katkı sağlayan bir kurum olması gerektiğini söyledi.Saraçoğlu, Üniversite-sanayi, üniversite-belediye ve sanayi-üniversite işbirliğinin oluşturulması gerektiğini ve yeni yönetim ile bunun oluşacağını söyledi.Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de, "Şehre katkı sağlamak adına belediyemiz ile her zaman iş birliği içinde olacağız" dedi.Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Saraçoğlu’na teşekkür etti.(EFE)