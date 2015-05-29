Bakan Avcı’dan Kütahya’ya 2 Okul Binası Müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kütahya’ya 2 yeni okul binası daha yapılacağı müjdesini verdi.Bakan Avcı, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın Sevgi Yolu üzerindeki seçim bürosunda vatandaşlara hitap etti.Bakan Avcı, Kütahya’da 2002 yılında 327 okulun olduğunu, AK Parti iktidarlarında bu sayının 723’e yükseldiğini kaydetti. Avcı, Kütahya’ya Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi ile Bilim Sanat Merkezi binaları yapacaklarını dile getirdi.Gelecek nesillere huzurlu ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını belirten Avcı, "Bildiklerimizi gençlerimize ve çocuklarımıza, özellikle ilk defa oy kullanacaklara hizmetlerimizi anlatmalıyız. Türkiye’nin maceraya girmeden bir 10 yıl daha istikrara ihtiyacı var. Biz bu istikrarı, dayanışmayı, birliğimizi, bütünlüğümüz, gayretimizi sürdürürsek, 10 yıl sonra CHP bile gelse bozamaz. Ama bunların henüz geri dönülmez bir konuma gelmiş olması lazım. Hep birlikte 2023 vizyonunu gerçekleştirelim, Türkiye’nin daha geriye dönülmez hale getirelim ve çocuklarımıza huzurlu ve daha müreffeh bir ülkeyi armağan edelim. Türkiye eğitim alanında geçmişte çok büyük tahribata uğradı. 28 Şubat döneminde önce imam hatip lisesinin orta kısmını kapattılar, sonra da imam hatip lisesinden mezun olanlar için kat sayı icat ettiler. Ama bunları yaparken mesleki eğitimi mahvettiler" şeklinde konuştu.TBMM KİT Komisyonu Başkanı Hasan Fehmi Kinay, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Şükrü Nazlı, Vural Kavuncu, İshak Gazel ve Ahmet Tan Bakan Avcı’ya bakanlığın Kütahya’ya yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür ettiler.Bakan Avcı’ya konuşmasının ardından Eğitim Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan tarafından çini tabak hediye edildi.(EFE)