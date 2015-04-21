Annesi İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, merhum Zehra Atıcı Şaylısoy anısına oluşturulan hatıra ormanına 2 bin adet fidan dikildi.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde merhum Zehra Atıcı Şaylısoy adına hatıra ormanı kurulması amacıyla başvuruda bulunan kızı Çiğdem Şaylısoy tarafından hatıra ormanı kuruldu.Şaylısoy’un anısını yaşatmak adına kızı Çiğdem Şaylısoy tarafından müracaatta bulunularak oluşturulan hatıra ormanı Akpınar Köyü kenarında yer alan Porsuk Barajı Ağaçlandırma Sahasında kuruldu.Annesinin adına hatıra ormanı kurulması için müracaatta bulanarak, bedelini ödeyen ve anlamlı bir adıma vesile olan Çiğdem Şaylısoy, “Annem merhum Zehra Atıcı Şaylısoy adına hatıra ormanı oluşturulması benim ve ailem için çok gurur verici bir olay. Dikilen her fidan annem için. Annemin adının hatıra ormanında yaşatılacak olmasından son derece mutluluk duyuyorum. Hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçen herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.Bölge Müdürü İbrahim Ergüven tarafından bu anlamlı adımı atan Çiğdem Şaylısoy’a ’Hatıra Ormanı Belgesi’ verildi.Orman Bölge Müdürü İbrahim Ergüven, Çiğdem Şaylısoy’u tebrik etti. Ergüven, "Merhum Zehra Atıcı Şaylısoy’un adı bundan sonra bu güzel ormanda yaşayacaktır. Fidanların toprakla buluşturulmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim" diye konuştu. (EFE)