AK Parti’li Adaylar Dumlupınar Şehitliği’ni Ziyaret Etti

AK Parti Kütahya milletvekili adayları, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.Adaylar Şükrü Nazlı, İshak Gazel ve Ahmet Tan, Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde ölen Türk askerleri anısına Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan şehitliğe giderek, dua ettiler.Adaylar, daha sonra ilçe merkezlerinde esnafları ziyaret ederek, seçimler için destek istediler.Şükrü Nazlı, İshak Gazel ve Ahmet Tan, vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür ettiler.Vatandaşlarla konuşan AK Parti Kütahya 1, sıra milletvekili adayı Şükrü Nazlı, “Türkiye AK Parti ile büyük değişime girdi. Türkiye değişirken Kütahya değişiyor. Türkiye’de güzel şeyler oluyor ve olmaya da devam edecektir. Yeni Türkiye için bu yola baş koyduk. Kütahya’dan 4 Türkiye’den 400 milletvekili ile meclise gideceğiz" ifadelerini kullandı.Adayların Altıntaş ziyaretine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya İl Genel Sekreteri Remzi Günay ve partililer katıldı. (EFE)