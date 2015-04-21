AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı’ndan Halka Lokma İkramı

Üç ayların başlangıcı Regaib Kandili dolayısıyla AK Parti Kütahya İl Kadın Kadın Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.Pişirilen tatlılar, Sevgi Yolu üzerindeki seçim irtibat bürosu önünde yoldan geçen vatandaşlara dağıtıldı.AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Özgevrek, yaptığı açıklamada, "Üç ayların başlangıcı Regaib Kandili, huzur ve bereket iklimi olan mübarek Ramazan ayının da müjdecisidir. Recep ayı ile başlayıp, Şaban ile devam eden ve Ramazan ile son bulan rahmet ve bereket iklimi üç aylara girdik. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceği kanaatindeyim. Toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz" diye konuştu.(EFE)