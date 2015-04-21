AK Parti Hisarcık Gençlik Kolları Toplandı

AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanlığı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın da katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.AK Parti Teşkilat Binasında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıkaş, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerinden Mevlüt Erdoğdu, Bekir Helvacı, AK Parti Gençlik Kolları yönetimi ve partili gençler katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kendilerinden sonra görevi gençlerin devralacağını hatırlatarak,” İlçe Başkanlığım döneminde parti yönetiminde ilk defa iki kadın arkadaşımız görev aldı. Yine belediye meclisinde bizim dönemimizde ilk kadın üye görev yapmaktadır. En son daha önce Gençlik Kolları Başkanlığı yapan iki genç arkadaşımızı parti teşkilatımız yönetimine aldık. Bu da partimizin kadınlara ve gençlere ne kadar çok önem verdiğinin göstergesidir. İleriki dönemlerde partimizin çeşitli kademelerinde siz gençler görev alacaksınız. İlçemizin kalkınması ve daha fazla hizmet alabilmemiz için seçimlere çok iyi hazırlanmalıyız.” dedi.Daha sonra 7 Haziran Milletvekili seçimleri öncesi seçim çalışmalarında gençler olarak yürütülmesi gereken politikalar ve seçim esnasında yapılması gereken konular görüşüldü.(MA-EFE)