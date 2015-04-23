23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Gediz’de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yıldönümü Kütahya’nın Gediz ilçesinde coşkuyla kutlandı.Saat 09.30’da Gediz Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başlayan kutlama töreni; saat 10.00’da Cumhuriyet Caddesinde bulunan Belediye Hizmet Binası önünde devam etti.Gediz Zafer İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nun hazırladığı ve sunuculuğunu Atatürk Ortaokulu öğretmenleri Hasan Yörür ve Pelin Aytekin Nas’ın yaptığı kutlama programında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk Ortaokulu ve Zafer İlkokulu öğrencileri bayramla ilgili şiirler okudular. Zafer İlkokulu ve Haymeana Anasınıfı öğrencilerinin müzikli gösteriler ise tüm büyükleri duygulandırdı.Atatürk Ortaokulu öğrencileri balon patlatma ve halat yarışı ile tüm izleyenleri heyecanlandırırken, Mert Yiğit Taekwondo Spor Kulübü öğrencileri gösterileri ise nefes kesti.Kurtuluş İlkokullu birinci sınıf öğrencisi İkra Su Çıtak’ın ağlayarak okuduğu Bayrak şiiri ise töreni izleyenler arasında duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu ve büyük beğeni topladı.Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin jimnastik gösterisinin ardında Egemenlik Haftası nedeniyle yapılan bilgi yarışması, halı saha futbol turnuvası, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.Tören Zafer İlkokulu Halk Oyunları Ekibinin muhteşem gösterisiyle sona erdi.(MA-EFE)