Uçakta Beyin Kanaması Geçiren Genç Kadın Öldü

Hataylı Dilem Akdağ, Suudi Arabistan’daki eşinin yanına gitmek için bindiği uçakta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi’nde yaşayan Dilem Akdağ (23), 3 yaşındaki kızı Aylin ile birlikte 15 Nisan tarihinde Suudi Arabistan’da çalışan eşinin yanına gitmek için Hatay’dan uçağa bindi.Genç kadın seyahat ederken fenalaşınca uçak Mısır’a acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dilem Akdağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Dilem Akdağ’ın 3 yaşındaki kızı Aylin, Suudi Arabistan’dan gelen babasına teslim edildi.Cenaze işlemleri tamamlan Dilem Akdağ’ın cenazesi Hatay’a getirilerek Tekebaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.