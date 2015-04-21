Erzin Termal’de Yaşam Başladı

Türkiye’nin en büyük jeotermal yatırımlarından birisi olarak Doğu Akdeniz Bölgesi’nde termal sağlık ve tatil turizmine öncülük edecek dev bir yatırım olan Erzin Termal Sağlık Merkezi ve Tatil Köyü’nde yaşam başladı. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımları ile gerçekleşen görkemli törenle kapılarını devre mülk tapu sahiplerine açan Erzin Termal, şifalı suyu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mimarisiyle dikkat çekiyor.Erzin İsos Termal Otel, Sağlık Merkezi ve Tatil Köyü, Amanos dağlarının Akdeniz’e uzanan kıyılarında yer alıyor. Tarih, sağlık ve deniz turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Erzin’de, tasarımı, konforu, hizmet anlayışı ve şifalı sularıyla Ezin İsos Termal, Erzin’in parlayan yıldızı oldu.Amanos Dağları’nın şifalı yer altı sularıyla sağlık arayanlara ve doğa ile baş başa huzur içinde tatil yapmak isteyenlere hitap eden Erzin Termal’in yakın zamanda Doğu Akdeniz’in en önemli termal sağlık ve turizm merkezi olması bekleniyor. Sağlıklı bir tatil yapmak isteyenlerin tüm beklentilerine hitap eden tesisin açılışında, bu dev projeyi hayata geçirenler kadar buradan devre mülk sahibi olma ayrıcalığını yaşayanlar farklı bir gurur ve sevinç yaşadı.Adı “Güvenle” anılan bir ‘Doğan Jeotermal Turizm yatırımı” olan Erzin Termal Sağlık Merkezi ve Tatil Köyü’nün birinci etap açılışına Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Erzin Kaymakamı Hasan Yaman, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek ile Hatay’daki kamu ve özel sektör kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütleri başkanları, devre mülk tapu sahipleri ve davetliler katıldı.SAĞLIK TURİZMİN ÖNCÜSÜ OLACAKİstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Erzin Termal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, tesisin tüm Doğu Akdeniz’de termal sağlık turizminin ve tatil turizminin öncüsü olacağını kaydetti.Konuşmasında, jeotermal tesislerin sağlık için öneminden söz eden, Türkiye’nin bir jeotermal cenneti olmasına rağmen konsept eksikliği nedeniyle termal sağlık turizminden yeterli pay alamadığını vurgulayan Doğan, “Termal sağlık yatırımları toplum sağlığı açısından, önleyici tıp hizmeti veren, en başta kendi toplumumuzun sağlıklı yaşaması ve sağlıklı yaşlanması için kurulan çok önemli projelerdir. Erzin marka bir yer. Dünyada yeşil, deniz ve oksijenin bu kadar bol ve aynı anda olduğu başka bir yer bulamazsınız. Bu tesis sadece devre mülk sahiplerine değil bölgeye çok ciddi katkıları olacak. Şuan 800 gencimize iş olanağı sağlıyoruz. Projemiz tamamlandığında tam olarak bin 500 kişiye iş olanağı sağlamış olacağız” dedi.ÜLKE EKONOMİSİNE TERMAL KATKIAynı zamanda Jeotermal Enerji Kaynakları Araştırma ve Değerlendirme Vakfı Başkanı, Devre Mülk ile Devre Tatil Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Ankara Termal Turizmi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve Ankara Termal Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı da olan Mehmet Ali Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:“Ülkemize kıyı turizmi için gelen turist sayısı ve ülkemize bıraktığı döviz miktarına bakıldığında kişi başına 900, USD bile değildir. Oysa termal sağlık turizminde bu rakam kıyı turizmine göre 5 kat daha fazladır. Çünkü ,termal turizm müşterisi genelde 40 yaşını aşmış, ekonomik problemlerini çözmüş, sağlığı için para ayıran ve harcayan bir kitledir.Dünya’da en zengin Jeotermal Kaynaklarına sahip olan ülkemiz, bu kaynağı Termal Sağlık Turizmi amaçlı olarak yeterince değerlendirememektedir .Jeotermal enerji kaynaklarımızın tamamını kullanma imkanını bulunmamız durumunda, ülkemiz ekonomisine katkısı yaklaşık 20 milyar dolar civarında olacaktır.”ERZİN’E İSTİHDAM DA SAĞLIYORDoğan, Türkiye’deki bu payın düşük olmasının, termal tesislerdeki konsept eksikliğinden kaynaklandığını, dünya standartlarına göre termal sağlık turizmi tesisinde asıl unsurun sağlık amaçlı termal tedavi ve kür merkezi, tamamlayıcı bölümlerin ise konaklama ve yatak bölümlerinden oluşması gerektiğini anlattı. Doğan, “Türkiye’deki bütün termal tesisler şehir otelleri gibi planlanmış, asıl unsur konaklama yatak olarak tasarlanmıştır. Tamamlayıcı unsurlar ise kür merkezi olarak planlanıştır. Doğru konseptin oluşturması, dünyadaki termal turizm müşterisin de yoğun şekilde ülkemize gelmesini hızlandıracak, ülke ekonomisi ve istihdam açısından ciddi katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.Bu eksikliği gidermek amacıyla, son 20 yıldır Türkiye’deki bütün jeotermal projeler ve termal tesislere imza atarak, son 10 yılda 5 termal sağlık tesis yapımını hedeflediklerini kaydeden Doğan, “Bu çerçevede ilk olarak 2009 yılında Balıkesir/ Edremit’te Hattuşa Astyra Termal tesisimizi, 2. olarak ise 2013 yılında Ankara/Güdül’deki Hitit Ayaş Termal Sağlık Tesisimizi hizmete açtık. 3. tesis yeri olarak ise termal banyo kürü ve termal içmeceleriyle dünyaca ünlü Erzin içmeceleri mevkiini seçtik. Bölge insanımızın ilgisi, yatırım yerinin seçimi açısından ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi ortaya koydu” dedi."GELENLER TARİHLE DE KUCAKLAŞACAK"Bu tür tesislerin ilçe ekonomisine katkısı olacağına değinen Erzin Kaymakamı Hasan Yaman da, ”Bu topraklarda iki büyük komutan, iki büyük medeniyet karşılaşmış. Bunlardan biri Büyük İskender ve Doğu medeniyetinin temsilcisi Pers İmparatoru 3. Darius. Burada İsos savaşlarını gerçekleştirmişler. Buraya gelen turistler, termal şifa bulmakla kalmayıp, doğal güzelliklerin yanı sıra tarihle de kucaklaşacaklar. Gezecekler, görecekler. Buraya özgü narenciyemizi de tanıma fırsatı bulacaklar. Bu tesisi yöremize kazandıranların ellerine sağlık. Burası Erzin ilçemizin büyümesine ve tanıtımına da katkı sunacaktır. Erzin, coğrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada. Bu dev tesisin ilçemize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.İSOS TERMAL ÖNCÜ OLDUTesislerin sayısının arttırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Kasım Şimşek de, "İsos Termal Erzin için bir başlangıç yani öncü oldu. Buna benzer daha nice termal tesisler gelecektir. İsos Termal’in Erzin’imize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Erzin Belediye Spor’umuza İsos Termalin sponsor olması bizi çok mutlu etti. Birçok derde dava şifalı suyumuzu ucuza da vermedim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 460 bin dolarla çıktık, 2 milyon 280 bin dolara devrettik bunun KDV’si de var. Yatırımcıların ellerine sağlık. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Daha sonra kurdele kesimi ile hizmete açılan tesisi tüm katılımcılar birlikte gezdi. Jeotermal Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Erzin Kaymakamı Hasan Yaman, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek ve burada devre mülk sahibi olan üyeler, Termal Kür Merkezi ve SPA, Restoran, Açık havuz, çamur odası, tuz odası, sülük tedavi odası, sauna, buhar odası, masaj odaları, kese odaları, Türk hamamı ve fitness salonunu gezdi.