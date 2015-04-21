Çanakkale Tır’ının Durağı Arsuz Oldu

Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Savaşlarını ve tarihini anlatmayı amaçlayan Çanakkale 100. Yıl Gezici Tır’ı Hatay’ın Arsuz ilçesine geldi.Çanakkale siperlerinin maketleri, savaşta kullanılan silah ve mühimmatlar, fotoğraflar, heykeller ve hediyelik eşyalarla Çanakkale Ruhu’nu Arsuz’a taşıyan tırı ilk ziyaret edenlerden biri de Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha oldu.Çanakkale 100. Yıl Gezici Müzesi Görevlisi Emekli Deniz Astsubayı Şayan Avcı, Başkan Culha’ya Çanakkale tırı hakkında bilgi verdi. Çanakkale Belediyesi sponsorluğunda, ’Şehitler diyarından Anadolu ’ya’ sloganıyla yola çıktıklarını ve il, ilçe, kasaba demeden Çanakkale ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Avcı, “Hedefimiz gençlerimize Çanakkale ruhunu yaşatmak ve Çanakkale ruhunu devamlı sıcak tutmaktır. Müze tırımız, Bağımsızlık mücadelemizde bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferini, objeleri ve hikayeleri ile Çanakkale’ye gelemeyenlerin ayağına götürüyor” dedi. Avcı, Arsuz’da 3 gün kaldıktan sonra, 22 Nisan tarihi itibariyle 6 gün boyunca müzeyi İskenderun’da vatandaşların ziyaretine açacaklarını ifade etti.Tırı büyük bir ilgiyle inceleyen ve Şayan Avcı’yı pür dikkat dinleyen Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da Çanakkale’nin sadece bir kahramanlık destanı değil, bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu belirterek, herkesin tırı gezmesi gerektiğini söyledi.