Avrupalı Gençler Sağlıklı Yaşam İçin Erzin’de

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen “Sağlıklı Gelecek İçin Genç Adımlar” isimli Gençlik Değişim Projesi kapsamında çeşitli Avrupa ülkelerinden bir grup genç, Hatay’ın Erzin ilçesine geldi.Erzin’in ev sahipliği yaptığı projede Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve İtalya’dan 30 genç, 29 Nisan tarihine kadar Erzin’de çeşitli etkinliklere katılacak.Proje sorumlusu Hatice Eser, sağlıklı nesiller için farkındalık sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz proje kapsamında 22-29 Nisan tarihleri arasında 30 Avrupalı genci Erzin’e davet ettiklerini belirterek "Gençler, sağlıklı yaşam ve sağlık turizmi üçgeninde akranlarıyla bir araya gelecek. Sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak, Erzin’in sahip olduğu kaplıca turizm potansiyelini ulusalda ve uluslar arası düzeyde tanıtmak, proje süresince kültürel etkileşimlerle gençlere farklı spor dallarında yeni beceriler kazandırmak ve çeşitli metotlarla farklı ülkelerden gençlerin kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.Eser, katılımcılara ayrıca doğa gezileri ve aktivitelerle sağlıklı yaşamın vurgulanacağıını, kültür tanıtım geceleriyle katılımcı ülke gençleri arasında kültürel yakınlaşma sağlanacağını, gençlerin sportif becerilerini geliştirip halka yönelik spor aktiviteleri gerçekleştirerek spora olan ilgiyi artıracaklarını söyledi.Etkinliğin ikinci gününde hep birlikte Erzin Kaymakamı Hasan Yaman ve Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek ziyaret edildi. Ziyarette, proje süresince Erzin’de yapılacak faaliyetlerden söz edildi.