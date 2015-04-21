Durankaya’da Kutlu Doğum Haftası Coşkusu

Hakkari’nin Durankaya beldesinde ilk defa “Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.Durankaya Belediye Başkanlığı tarafından “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Hakkari İl Müftüsü M. Faysal Geylani’nin eşi İzlüfet Geylani, beldeki kadınlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Davetlilere verilen yemeğin ardından Mevlid-i Şerif, Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla program sana erdi.Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin’in kız kardeşi Ayfer Keskin, böylesine mübarek ve kutlu bir günde bir arada olmanın çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Keskin, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugünün hürmetine Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.Beldedeki kadınlar ise, ilk defa Kutlu Doğum Haftası nedeniyle beldelerinde bir program düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği olan herkese teşekkür ettiler.