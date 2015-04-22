Bitkin Halde Bulunan Balıkçıl Kuşu Tekrar Doğaya Bırakıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bitkin halde bulunan İran balaban balıkçıl kuşu tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.Bir hafta önce ilçenin Kaniheyder Mahallesi’nde boş bir arazide bitkin vaziyette bulunan İran balaban balıkçık kuşu, vatandaşlar tarafından alınarak Yüksekova Belediyesi’nin veterineri Hekim Kaçan’a teslim edildi. Bir haftalık tedavi sürecinden sonra kendini toparlayan balıkçık kuş, veteriner hekim tarafından doğaya bırakıldı. İlçe ovasının birçok göçmen kuşa ev sahipliği yaptığını belirten Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, “Son kar yağışından sonra bu tür vakalarla çok karşılaştık. Bu kuşta nadir bulunan kuş türleri arasında. Bir hafta önce vatandaşlar tarafından bize getirildi. Bir haftalık yoğun tedavi süresini bitirdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktık. Bu tür kuşları bulan vatandaşlarımızdan tek ricamız, buldukları gibi bize getirmeleridir. Biz tedavisi için elimizden geleni yapıp yenide doğal yaşam alanlarına kazandıracağız” dedi.