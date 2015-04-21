ASP Müdürlüğü’nden Dar Gelirli Ailelere Ziyaret

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü ekipleri, dar gelirli iki aileyi ziyaret etti.ASP İl Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, 11 Nisan 2015 ve 13 Nisan 2015 tarihlerinde basında çıkan Orhan ve Duman aileleri ile ilgili haberlere istinaden İl Müdür Yardımcısı Kemal Demir, sosyal çalışmacılar Gülşah Aslan ve Mahsun Geylan, sosyolog Lokman Akan ve öğretmen Cihat Gür; Orhan ve Duman ailelerin durumlarını yerinde inceledikleri belirtildi. Açıklamada, “Orhan ailesi ile yapılan görüşmede çocukları İsmail Orhan’a engelli evde bakım maaşı için babası Ahmet Orhan müdürlüğümüze 13 Şubat 2015 tarihinde müracaatta bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda 1 Mart 2015 tarihinden geçerli olmak üzere bakıcı Nahide Orhan adına engelli evde bakım hizmetinden faydalanması uygun görülmüştür. Evin fiziki şartları, tedavi masraflarının karşılanması ve ailenin içinde bulunduğu durum değerlendirilecek olup, uygun hizmet modellerinden yararlandırılması sağlanacak. Gerekli görülmesi halinde ise Yüksekova SYDV Müdürlüğü ile de irtibata geçilecektir. Aile, müdürlüğümüzden engelli evde bakım hizmetinden faydalanmaktadır. Diğer hizmet modelleri için de çalışmalar başlamıştır. Duman ailesinin durumu ise, Hakkari merkezde bulunan bir özel şirket tarafından arsaları olan 110 metrekare alana ev yapma girişimi gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından da ailenin durumu iki ayrı seferde incelenmiş olup gerekli sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmaları için çalışmalar başlatılmıştır. Ailenin daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için gerek duydukları ev özel şirket tarafından yapılacak olup, müdürlüğümüz tarafından da gerek SYDV ile gerekse de müdürlüğümüz bünyesinde hizmetler verilecektir. Her iki ailenin durumu il müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir” denildi.