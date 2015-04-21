ASP İl Müdürlüğü’nden Evi Yanan Turan Ailesine Ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve beraberindekiler, bir süre önce çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Kemal Turan’a ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundular.İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili İdris Turan ve sosyal çalışmacı İsmail Aslan, yangında evleri yanan Turan ailesini ziyaret etti. İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, aileye ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletmek ve ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla ziyaret geçekleştirdiklerini ifade etti. Olayda can kaybının yaşanmadığını ve bunun tek teselli kaynağı olduğunu söyleyen Bildirici, “Bizden önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımız tarafından aileye acil ihtiyaçları kapsamında giyecek yardımı yapıldığı ifade edildi. Aile barınma ihtiyacının komşuları tarafından giderildiğini beyan etmiştir. Evi yanan aileye müdürlük olarak gerekli yardımın yapılması için çalışmalar başlatılacaktır. SYDV ile koordineli bir çalışma yapacağız. Devlet olarak mağdur ailelerin yanındayız. Her türlü çalışma yapılacaktır” dedi.İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Turan ailesinin komşuları tarafından sahiplenmesini ve elbirliği ile sıkıntılarının giderilmesine yönelik göstermiş oldukları dayanışma için de teşekkür etti.Evi yanan Kemal Turan ise, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, acılarını paylaşmak üzere evlerine ziyaret gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve ekibine teşekkür etti.