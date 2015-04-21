Vali’den Tüm Dünya Çocukları İçin 23 Nisan Mesajı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, yaklaşan 23 Nisan dünya çocuklarının ulusal egemenlik ve çocuk bayramında kutlama mesajı yayınladı.Yerlikaya, mesajında şunları söyledi:“Yüce Türk milletinin “Ateşten Gömleği” sırtına giydiği, o haksız işgale karşı bağımsızlık mücadelesi vermeye başladığı günlerde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisimiz açıldı ve o gün tüm vatan “Hâkimiyet bilakayd ü şart milletindir” nidasıyla inledi.Milli egemenliğin ilan edildiği bugün, 23 Nisan 1929’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi.Tüm dünya çocuklarının bayramı olan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlu olsun.Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak, dünyaya en güzel gözlerle bakan, yaşamak için bizlere umut veren, can veren çocuklarımızın yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmaması en büyük arzumuzdur.Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar.Bu bayramı onlara armağan eden Atalarının izinden giderek;ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir.En büyük servetimiz ve yüreğimizde kaynayan sevgi pınarlarımız olan çocuklarımızı, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmeli ve onlara gereken ilgiyi her ortamda göstermeliyiz.Bugünün küçükleri,yarının büyükleri olan çocuklarımız; bilimin yol göstericiliğiyle ileride çok daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa ederek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacak ve kazanan daima aziz milletimiz olacaktır.Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ‘bayram’ olan bu günde; kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum.Kardeşliğin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya ümidiyle, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum.”