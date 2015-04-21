Türkiye’nin İtfaiyecileri Gaziantep’te Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye’nin birçok değişik şehirinden itfaiye daire başkanları ve şube müdürlerinin katılımıyla konferans düzenledi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in göreve gelmesiyle birlikte önemli projelere imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu kez Türkiye’nin yaklaşık 30 ilinde görev yapan itfaiye daire başkanları ile şube müdürlerini Gaziantep’te ağırladı.Bu kapsamda Tilmen Otel’de gerçekleşen “Yangın Güvenlik Önlemlerinde Yeni Yaklaşımlar” Gaziantep buluşması programına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve Baksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bakbak’ın yanı sıra yaklaşık 30 ilin itfaiye daire başkanı ile şube müdürleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz yaptı. Programın önemine değinen Yılmaz birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken’de bir konuşma gerçekleştirerek itfaiye teşkilatının önemine vurgu yaptı.Konuşmaların ardından ise İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz’ın moderatörlüğünde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahmaran “Yapıların Yangına Dayanımının Arttırılması”, Eski İş Müfettişi Şerif Gözlemen “Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik” Ford Otosan Ürün Geliştirme Ekip Lideri Egemen Kıranel “İtfaiye Aracı Tasarımı ve Araç Seçiminde Onaylı Üst Yapıcılık” konularında konferans verdiler.Önemli bilgilerin aktarıldığı program soru-cevap bölümüyle son buldu. Programın son derece önemli olduğunu söyleyen katılımcılar, bilmediklerini öğrendiklerini dile getirdiler. Katılımcılar programda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.