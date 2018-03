Tısıad’dan Gtb’ye Ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, "Irak, dünyadaki en önemli ticaret ortaklarımızdan birisi, orada yaşanan her türlü gelişme ve yenilik bizleri yakından ilgilendiriyor" dedi.Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu’nu ziyaret etti. Tiryakioğlu, Irak’ta Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yürütülecek tüm çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Irak’la, Gaziantep arasında tarihe dayanan güçlü kültürel ve ekonomik bir işbirliğinin olduğunun vurgulayan Tiryakioğlu, şunları söyledi:"Irak’la özellikle 2003 yılından sonra yükselen ticari bağlarımızın artarak devam etmesini istiyoruz. Bilindiği üzere Irak, kentimiz için önemli ihracat duraklarının en başında geliyor. Yıllık ihracatımızın yarısından fazlasını bu ülkeye gerçekleştiriyoruz. Şehrimizden çıkan ürünlerin tamamına yakını bu ülkenin iç piyasasında değerlendirilmekte. Bu nedenle Irak’la var olan ticaret hacmimizi arttırmaya yönelik atılacak her adıma ve bu bağlamda faaliyetler yürüten tüm STK’lara destek olmaya hazırız."Türkiye’nin Ortadoğu pazarındaki en önemli ticaret ortağı olan Irak’ta son dönemlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu ülkede suların bir gün mutlaka durulacağını aktaran Tiryakioğlu, "Kısmi düşüşlere rağmen Irak halen en önemli ihraç merkezimiz ve gıda sanayi başta olmak üzere tüm kalemlerde orada en üst seviyede yer almak istiyoruz. Bu nedenle Irak pazarı ve yatırım bölgesinde en etkin şekilde rol almamız gerekiyor” ifadelerinde bulundu.Irak’taki mevut potansiyelin korunması gerektiğini belirten, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ise, bu pazarın her yönüyle iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.