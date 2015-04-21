Taekwondo’da 2 Kupa Birden

15-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcular 2 kupa kazandı.Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası 15-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi. Müsabakalara Gaziantep’ten katılan sporcular gösterdiği mücadelenin sonunda 2 kupa alarak şehre döndü. Yapılan mücadelelerin ardından, 15-17 Yaş Genç Bayanlarda Elif Döşüçukur birinci olurken, 18-30 Yaş kategorsinde ise Süleyman Gönültaş, Selçuk Özdemir ve Halil İbrahim Çelik’ten oluşan Senkron takımı ise Türkiye ikincisi oldu.Müsabakaların ardından açıklamalarda bulunan Taekwondo Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Döşüçukur, sporcularını tebrik ederek İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.