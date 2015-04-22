Şiran Koltuğunu Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri koltukları devraldı.23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’ı makamında ziyaret eden Aslı Alevli İlkokulu öğrencilerinden Melis Akbulut, Şiran’a çiçek takdim ederken müdürlük koltuğunu ise Diyar Kocabaş devraldı. Yeni Müdür Kocabaş, ilk olarak teşekkür konuşması yaparak, “En büyük görevimiz bu vatanı vatanlar içinde en büyük vatan bu milleti ise milletler içerisinde en büyük millet yapmaktır” dedi.Kocabaş, İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’ın sporda iyi bir ivme yakaladağını dile getirerek tebrik etti. Ayrıca spor alanlarının sayılarının da arttırılmasını istedi. Daha sonra şube müdürlerinden bilgiler alan yeni İl Müdürü Kocabaş, sporun her dalının ve spor yapmanın önemli olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.“YARININ BÜYÜKLERİNİN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUZ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu devreden Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, “Millet egemenliğimizin vücut bulmasının 95. yıl dönümünün kıvancı içerisindeyiz. Bu tarihi, bir milli bayram olarak çocuklarımıza atfeden Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Göz aydınlığımız, zenginliğimiz çocuklarımızın bu müstesna gününü kutluyoruz. Şu anda bizim bulunduğumuz konumlara kısa zaman sonra onlar geçecekler. En güzel şekilde eğitimlerini alıp ülkemizi bulunduğu konumdan çok daha ileriye taşıyacaklarından şüphemiz yoktur. Yarının büyüklerinin gözlerinden öpüyoruz" diye konuştu.