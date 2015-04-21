Şehitkamil’de Kentsel Dönüşüme Tam Destek

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, kentsel dönüşüme evini veya arsasını veren ailelere şartsız ve kuralsız konut vererek, daha kaliteli bir yaşama imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi’ne vatandaşlarda tam destek veriyor.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde ve yine onun kararlı tutumuyla ilerleyen kentsel dönüşüm hareketi, son sürat devam ediyor. Başkan Fadıloğlu’nun ayrım gözetmeyen ve kararlı politikasına inanan Şehitkamilli vatandaşlardan da kentsel dönüşüm projesine destek geliyor. Yıllarca gecekondu kahrı çeken, hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan ve herhangi bir sosyal yaşantı alanı bulunmayan evlerden kurtulmak isteyen vatandaşlar, artık modern ve lüks konutlarda oturmak için Şehitkamil Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesini olumlu ve yerinde bir çalışma olarak buluyor. Şehitkamil ilçesinin eski yerleşim alanlarından biri olan Karşıyaka Mahallesi’nde, evlerin bitişik ve iç içe sıkışmış bir mahalle olmasından dolayı hiçbir sosyal yaşantısı bulunmayan vatandaşlara, daha kaliteli ve daha modern bir yaşam sunmak için çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Türkiye’de ilk kez başlattığı, kentsel dönüşüme evi veya arsası giden aileleri zor durumda bırakmamak için TOKİ iş birliği ile Seyrantepe Bölgesinde yapılan konutlardan alma imkanı sunuyor. Karşıyaka Mahallesi’nin birçok noktasında kavgasız ve gürültüsüz yıkım gerçekleşti ren Şehitkamil Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.Kentsel dönüşüm projesini olumlu ve yerinde bir proje olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Şehitkamil Belediyemizin başlatmış olduğu Kentsel Dönüşüm projesini hakikaten önemli buluyoruz. Çünkü eski yerleşim alanlarından olan Karşıyaka Mahallesi İpekyolu çevresinde, evlerin bir birine bitişik olmasından, yolların dar ve küçük olmasından, hiçbir sosyal donatının olmamasından, çocuklarımız için oyun alanlarının olmamasından dolayı hem biz büyükler hem de çocuklar çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Gecekondular arasında herhangi bir sosyal yaşantımız, dinlene bileceğimiz ve nefes alabileceğimiz doğru dürüst bir park dahi yoktu. Ayrıca İpekyolu üzerinde evlerin kötü görünümü şehrimizin de prestijini önemli derecede zedeliyordu. Kentsel dönüşüm projesi ile birlikte artık şehrimiz hem kötü bir görünümden kurtuluyor hem de milletimiz için daha modern, daha kaliteli ve yaşanabilir imkanlar sunuluyor. Buralarda eski evlerin yıkılıp yerine yeni modern konutlar, park alanları, cami, okul ve sosyal donatıların yapılmasıyla birlikte şehrimiz hem güzel bir görünüme kavuşacak hem de bizler için daha kaliteli bir yaşama imkanı sunulacak. Buralara yapılacak olan modern alanlar sayesinde insan ömrü en az 20 yıl uzayacaktır. Artık milletimiz bu tıkanmış olan bölgelerden kurtulmak istiyor. Bunun için buradaki evlerimizi kentsel dönüşüme vererek, Şehitkamil Belediyemizin bizler için yaptırmış olduğu Seyrantepe konutlarından kayıtsız, şartsız ve kurasız bir şekilde alabiliyoruz. Yapmış oyduğu bir birinden önemli projelerle insan hayatına önem veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bu hizmetlerinden dolayı kutluyoruz. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve bu tür çalışmalarının devamını diliyoruz” dediler.