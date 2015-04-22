Şehitkamil Belediyesinde Temsili Görev Değişikliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, koltuğuna temsili olarak Mehmet Tuncay Aykaç İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi Ceren Kördeve’ye bıraktı.Şehitkamil Belediyesi’ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyaretine Mehmet Tuncay Aykaç İlköğretim okulu öğrencileri ve Sınıf Öğretmeni Nazar Onur eşlik etti. Temsili olarak Şehitkamil Belediye Başkanlığına oturan Ceren Kördeve, öncelikli olarak, Şehitkamil Belediyesinin ilçeye kazandırmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ederek, “Gaziantep’in en büyük ilçelerinden biri olan Şehitkamil’den açıkçası ben çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel projelere imza atıyorsunuz. Düşünülen daha bir çok projenizi daha hayata geçirmeyi hedefliyorsunuz. Bundan dolayı Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.Temsili Başkan Kördeve, Başkan Fadıloğlu’na soru yönelterek, yapılan hizmetlerin ve projelerin ne tür aşamada gerçekleştiğini sordu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, temsili olarak Şehitkamil Belediye Başkanı olan Ceren Kördeve’ye cevap vererek, “Yaptığımız hizmetler bir ekip işi, tek başına yapılan bir iş değil. Şehitkamil Belediyesi çok geniş bir aile ve yaklaşık 3 bin 96 altı çalışanımız var. Her kademedeki arkadaşımızın kendi alanıyla ilgili projeler üretiyor. Bu projeleri masaya yatırıyoruz ve bunun üzerinde finansal imkanlarını araştırıyoruz, yapıla bilirliğini ölçüyoruz ve öncelik sırasına göre projeleri hayata geçiriyoruz. Tabi bizim buradaki amacımız insanların hayat kalitesini arttırmak, geleceğimiz olan sizlere neler yapabiliriz, sizlerin gelişimi için neler yapabiliriz konusunda uğraş gösteriyoruz. Tabi şehirler yaşayan varlıklara benzer. İnsanların değişiklikleri nasıl arz ediyorsa, şehirlerinde ona göre ihtiyaçları vardır. Bu projeler günün şartlarına göre yeniden değerlendirilir, ona göre uygulamalar yapılır” diye konuştu.Konuşmaların ardından temsili Şehitkamil Belediye Başkanı Ceren Kördeve, Özel Kalem Müdürünü çağırarak, öncelikli olarak okul bahçesinin çimlendirmesi ve bazı konularda talimatlar verdi. Daha sonra koltuğu tekrardan devir alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere günün anısı olarak çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.