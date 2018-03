Şehitkamil Belediyesi, Ağaçlarda İlaçlama Çalışması Başlattı

Şehitkamil Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park ve kaldırımlarda bulunan ağaçları her türlü zararlı haşereden korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarını başlattı. Vatandaşlar, yapılan ilaçlama çalışmalarından memnun kaldı.Şehitkamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla, ağaç ve yeşilliğe zarar veren her türlü haşereye karşı kimyasal mücadele başlattı. Parklarda, yol kenarlarında ve mahalle aralarında kalan ağaçlarda da ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, ilaçlama çalışmalarının insanlar ve evcil hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı belirtildi. Vatandaşların rahat ve güvenli bir bahar geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettiren Şehitkamil Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, ilçede bulunan tüm park ve yeşil alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar; “Havaların ısınmasıyla birlikte, Belediyemizin yapmış olduğu parklarda güzel havayı teneffüs etmek için dinlenmeye geliyoruz. Fakat ağaçların yeni yeşermesi ve yeşilliklerin oluşmasıyla birlikte her türlü haşerede meydana çıktı. Bunun önlemini alan Şehitkamil Belediyemiz ağaçlarda ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı. İlaçlama çalışmalarıyla birlikte ağaçlarımız ve yeşil alanlarımız her türlü haşereden korunmuş olacak ve bizlerde gönül rahatlığıyla bu yeşil alanlardan faydalanabileceğiz. Bunun için de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.