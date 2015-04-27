Robot Yazılımlarıyla Teknolojik Adımlar Ödüllendirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) KIT Kulübü tarafından düzenlenen ve 2 gün süren “KITTECH Robot ve Yazılım Günleri & HASAT (Hasan Kalyoncu ÜniversitesiAR-GE Teknolojileri) Proje Pazarı”yoğun bir katılım ve ilgi ile tamamlandı.Hasan Kalyoncu Üniversitesi, KITTECH Robot ve Yazılım Günleri & HASAT Proje Pazarı,Türkiye ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri, sektöre ilgi duyan akademisyenler ve binlerce öğrenciyi bir araya getirerek, teknolojik bir Seminere ve robot yarışlarına ev sahipliği yaptı. Etkinlik çerçevesinde 13 farklı yönetici branşında Seminer verirken, 2 gün boyunca Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ayrı ayrı mekanlarda robot araç yarışları ve robot sumalar kıyasıya yarıştı. Farklı kategorilerde yarışan robotların en başarılı olanları seçilerek ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında RC ve sumo yarışları dışında, insanımsı robot gösterimi, endüstriyel robotlar ve yeni nesil teknoloji robotlarının tanıtım ve sunumlarına yer verildi.Etkinlik ilk günde birçok önemli isme yer verirken, ikinci günde önemli yöneticiler tarafından verilen seminerler hız kesmeden devam etti. Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu, Aykut Aslantaş, Hakkı Alkan, Abdurrahman Koçak, Ali Arslan, Çeliker Bahçeci gibi önemli isimler sunumlarıyla deneyimlerini, önerilerini ve iş olanaklarını aktardı.Robot Yarışmalarında, “Çizgi İzleyen Robotların Zaman ile Mücadelesi” yarışmasında; belirlenen parkur çizgilerini takip ederek en kısa sürede tamamlayan grup 1.sine bin TL, 2.sine 750 TL ve 3.süne 500 TL ödül verildi. “Serbest Robot” yarışmasında; özgün robot projeleri sergilenerek, başarılı olan grup 1.sine 4 bin TL, 2.sine 2 bin TL ve 3.süne bin TL ödül verildi. “Mini Sumo” yarışmasında ise; Mini Sumo Robotlarının birbirleri ile savaşını içeren yarışmada, başarılı olan grup 1.sine bin TL, 2.sine 750 TL ve 3.süne 500 TL ödül verilerek en iyi robotlar ve yazılımcılar seçildi.İnovasyon ve Ar-Ge Yarışmalarında; “Akıllı Projeler”in yarıştığı yarışmada; grup 1.sine 2 bin TL, 2.sine bin 500 TL ve 3.süne bin TL ödül verilirken, “Proje Fikirleri” yarışmasında en iyi fikirler yarışıyor kategorisinde 1. olan gruba 2 bin 500 TL, 2.sine bin 500 TL ve 3.süne bin TL ödül verilerek başarılar ödüllendirildi. 2 gün süren yarışların sonunda katılımcılardan dereceye girenlere toplamda 25 bin TL ödül verilerek teknolojik adımlar Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ödüllendirildi.