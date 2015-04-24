Prof. Dr. Steingress, "Demokrasi Artık Birçok İhtiyacı Karşılayamıyor"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda Sevilla Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gerhard Steingress tarafından “Post-Modern Toplumlarda Yeni Toplumsal Hareketler: Demokrasinin Zorlu Sınavı” adlı konferans verildi.GAÜN Toplumsal Araştırmalar Topluluğu tarafından tertiplenen konferansta Prof. Dr. Steingress, demokrasinin daha önceki süreçlerde bir siyasi sistem olarak anlaşıldığını, 10 yıldır demokrasinin birçok alanda işleyişini yitirmeye başladığını söyledi.Toplumların görevleri ve sorumluluklarının çok genişlediğini ifade eden Prof. Dr. Steingress, toplumların bu ihtiyacını karşılamak için yeni alternatiflerin aranması ve ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, “Bu alternatifi, yurttaşların araması gereklidir ama daha da ötesinde siyasilerin çözüm üretmesi gerekir. Yurttaşlarla siyasilerin bir araya gelip yeni alternatifler araması gerekiyor. Çünkü siyasi kurumlar sürekli halkla kendi arasına mesafe koyuyor. O yüzden siyasiler ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip yeni alternatifler araması lazım. Demokrasi artık birçok ihtiyacı karşılayamıyor” dedi.Prof. Dr. Steingress, “Dünyanın yapısı, hedefleri ve amaçları çok değişti. Modern dönemde insanlar maddi şeyleri düşünüyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi varsa kendini iyi hissediyor ama artık bunlar post-modern dönemde yeterli değil” diyerek, dünyanın genişlemesi ve küreselleşmesiyle insanların kendini iyi hissetme yollarının da değiştiğini sözlerine ekledi.