Polislere ‘Yangına Müdahale’ Eğitimi

Nizip İlçesinde, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, polislere teorik ve uygulamalı olarak yangına müdahale eğitimi verildi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarına, olası bir durumda, meydana gelebilecek her türlü yangının söndürülmesi, doğal gaz veya akaryakıt kaçaklarına nasıl müdahale edileceği, yangın durumda vatandaşın güvenli şekilde nasıl tahliye edecekleri ve alev alan bir canlıya nasıl müdahale edileceği gibi konularda polislere görsel ve tatbiki eğitim verildi.Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen, yangına müdahale ile ilgili teorik eğitimden sonra, polislere, boş bir alanda, LPG, doğal gaz ve akaryakıt yangınlarına su ve yangın söndürme cihazları kullanılarak yangın tatbikatı yapıldı.