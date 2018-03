Osbük 2023 Hedefleri İçin Kolları Sıvadı

2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi olan OSBÜK, şehir şehir dolaşarak sanayicilerle bir araya geldi.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen ve ülkemizin dört bir köşesinde bulunan OSB’lerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunup güç birliği yapmak, varsa sorunları kaynağından öğrenip çözüm yolları bulmak ve iyi örnekleri diğer OSB’lerle paylaşmak amacıyla düzenlenen “OSB İstişare Toplantıları” Şanlıurfa’da yapıldı.Toplantıya Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sabri Ertekin, STK Başkanları, Bölge OSB yöneticileri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Üst kuruluşumuz faaliyete geçtiği günden bugüne yana ekonomi ve iş dünyasında önemli bir boşluğu doldurdu. OSB’lerin sorunlarını çözüme kavuşturulmasında önemli görevleri üstlenerek, çok ciddi başarılara imza atmıştır. Ülkemizin dört bir köşesindeki OSB’lerimizin gözü, kulağı ve sesi olan OSBÜK, tüm faaliyetlerini tüzel kişilik kazanan 291 OSB için yürütmektedir” dedi.“OSBÜK olarak Şanlıurfa’da bulunmaktan son derece memnun olduğumuzu ifade etmeliyim” diyen Nakıboğu, “OSB’lerimiz çok şükür ülkemizin her tarafında gelişiyor ve büyüyor. OSB’lerin önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor. Bir zamanların Türkiye’sin de iğneden ipliğe her şeyi ithal ederken, şimdi her türlü tesisi kurabilecek kabiliyete sahibiz. OSBÜK olarak amacımız sizleri dinleyip, genel ve özel sorunlarınız hakkında bilgilenip çözüm yolları bulmaktır. Bu sebeple bizleri davet eden başta Sayın Valimiz olmak üzere Şanlıurfa OSB temsilcilerimize teşekkür eder, bu toplantının Şanlıurfa ilimiz ve OSB camiamız için hayırlı olmasını dilerim” dedi.2023 hedeflerine OSB’lerin oluşturduğu sinerji ve katma değer ile ulaşacaklarını belirten Nakıboğlu, Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek ve 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek için daha fazla iyi işler oluşturulması gerektiğini anlattı. Katma değerli ürünlere yönelik özel bir teşvik verilmesi gerektiğinin altını çizen Nakıboğlu, “Hükümetimiz İleri teknoloji üretimi yapan ve ihracata çalışan firmalara, nerede yatırım yapmış olurlarsa olsunlar özel bir teşvik vermesi gerekmektedir” dedi.Nakıboğlu, “2023 hedefleri geleneksel büyüme anlayışı veya bugünkü verimlik düzeyi ile kesinlikle yakalanamaz. Bu nedenle üretim araçlarımızı optimum şekilde yeniden oluşturmamız ve katma değer ürünler üretmemiz gerekmektedir. Biz de OSBÜK olarak sanayicilerimizle bir araya gelerek hep birlikte çözüm üretme arayışındayız“dedi.Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’de ekonomik büyümeyle ilgili eksiklerin başında; tasarruf oranlarının yetersizliği, sermaye girişinin azlığı gibi nedenler geliyor. Bana göre başlıca sorun işlerin çok yavaş yürümesidir” dedi.Organize Sanayi Bölgelerini daha da kurumsal hale getirmek için mevzuatta düzenlemeye gidilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Küçük; konut sorununu çözmek için çıkarılan TOKİ Yasası gibi bir düzenlemenin organize sanayi bölgelerine de uygulanmasının işleri hızlandıracağına inandığını kaydetti.3 günlük program kapsamında OSBÜK heyeti daha sonra Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç’e ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sabri Ertekin’e nezaket ziyaretinde bulundular.OSBÜK heyeti Şanlıurfa OSB’sini de gezerek sorunları yerinde inceledi.