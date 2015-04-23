“İşbirliği, Güçbirliği Ve Ortaklık” Toplantısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’un konuşmacı olarak katıldığı “Değişen Dünya Piyasalarında Rekabetin Ön Şartı: İşbirliği, Güçbirliği ve Ortaklık” konulu bir toplantı düzenledi.GTO Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Artık katma değeri ve kilogram değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım. Bunu da yeni şeyler söyleyerek yapabiliriz. Yeni şeyleri de gençler söyleyecek” dedi.Toplantıda konuşan Bartık, işbirliğinin doğru arkadaşlıklarla gerçekleşebileceğini söyledi. İşbirliği ve güç birliğinde başarılı olmanın önemini vurgulayan Bartık, “Yeni kuşakla ufuk açmak zorundayız. İşbirliğine doğru arkadaşlıklarla başlarsak doğru ortaklığı da yaparız. Ortaklıkta birinin eksiğini diğeri tamamlamalıdır” diye konuştu.Bartık, Gaziantep’in başarı çıtasını yükselttiğini artık şehirden yeni şeylerin beklendiğini belirtti. “20 yıl önce Gaziantep’te sanayicilik hiç konuşulmazdı, bir tek dokumacılık konuşulurdu” diyen Bartık, bugün Gaziantep’in Türkiye’de rekabet edebilir sanayi şehri konumunda olduğunu ifade etti.Türkiye’de üç sanayi şehrinin olduğunu, bunların da Bursa, Kocaeli ve Gaziantep olduğunu anlatan Bartık, şöyle devam etti:“Şehrimizin son 5 yılına baktığımızda başarısının Bursa ve Kocaeli’den daha yüksek olduğunu görüyoruz. Gaziantepli işadamları bu yönleriyle büyük bir övgüyü hak ediyor. Gaziantep geçmişte önemli işler yaptı ama artık yeni şeyler söylemek lazım. Son 20 yıl Gaziantep’in gelişiminde çok etkili oldu, bundan sonra gelecek 20 yılın planlarını yapmamız lazım. Artık katma değeri ve kilogram değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım. Bunu da yeni şeyler söyleyerek yapabiliriz. Bu yeni şeyleri söyleyecek insanların da aramızda olduğunu görüyorum. Bu nedenle Genç Girişimciler Kurulunu çok önemsiyorum. Gaziantep’te yeni hikayeyi gençler yazacak. Gençlerden beklentim çok yüksek.”“ALIN TERİNİN YERİNİ AKIL TERİ ALDI”Dünya Gazetesi Yazarı Ekonomist Dr. Rüştü Bozkurt da, iş yaşamında alın terinin yerini akıl terinin aldığını söyledi.Birbirini anlamayan ortakların uzun süreli çalışmasının mümkün olmadığını ifade eden Bozkurt, “İş hayatı da aynı hayat gibi üç aşamadan ibarettir; bu aşamalar gelişme, koruma ve tasfiyedir. Ortaklıkta kişilerin birbirini anlaması çok önemlidir. Ortaklık yapılmadan önce ortaklığın şartlarının kesinlikle kağıda dökülmesi gerekiyor. Aksi halde ilerleyen süreçte iki tarafta zarar edebiliyor” diye konuştu.Aile şirketlerinde ortaklığa dikkati çeken Bozkurt, “Bu ortaklıklarda da elti kavgası ve kardeşler arasındaki çekişme birçok şirketin batmasına neden olmuştur. Bu şirketlerde de ortaklık sözleşmesi çok önemlidir. Şirketlerinin uzun ömürlü olmasını isteyenler ortaklık sözleşmesi yapmalıdır” şeklinde konuştu.“ORTAKLIK ARTIK BÜYÜK BİR İHTİYAÇ”Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ise, şirketlerin işbirliğine giderek ortaklıklar oluşturmasının büyük bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.Dünya pazarlarının yerel pazarlar haline geldiğine dikkati çeken Yetkinşekerci, şunları kaydetti:“Firmaların bu pazarlarda var olabilmek adına yeterli bilgi, sermaye, insan kaynağı ve teknolojiye sahip olabilmelerinde doğru ortaklık önemlidir. Aslında bizi tedirgin eden ortaklık kurmak değil, bu ortaklığı yürütebilmektir. Bu nedenle ortaklıkların başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için ortakların her konuyu görüşüp işi sistematiğe bağlamaları gerekmektedir.”