Gaziantep’te Dilenen 85 Çocuk Koruma Altına Alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta dilenen çoğu Suriye uyruklu 85 çocuğu koruma altına aldı.Edinilen bilgiye göre, 6-12 Nisan tarihleri arasında 71’i Suriye uyruklu, 14’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 85 çocuk sokakta dilenmekten dolayı muhafaza altına alındı. Koruma altına alınan Suriyeli çocuklardan 48’inin ailesine, Gaziantep Valiliği’nin 24 Aralık 2014 tarih ve 3340 sayılı kararı gereği, çocuklarını ikinci defa dilendirdikleri tespit edildiği takdirde ailenin tamamının kampa gönderileceği yazılı olarak tebliğ edildi. 23 Suriyeli çocuk idari işlemler yapılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dilenci Toplama Merkezi’ne teslim edilirken, Türk vatandaşı 3 çocuk ailesine idari, 2 aileye ise adli işlem yapıldı.Konuyla ilgili açıklamada, çocukların sokak ve kavşaklarda dilendirilmesi konusunun Emniyet Müdürlüğü’nce sürekli takip edildiği, vatandaşların bu konudaki şikayet ve müracaatlarını 155 Polis İmdat ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 153 Zabıta hattına bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin derhal yapılacağı bildirildi.