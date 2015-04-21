Erdoğan’ı Arabanlı Esnaflar Kucakladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mehmet Erdoğan ve beraberindeki heyetle esnaf ve STK’ları ziyaret etti.Erdoğan ve beraberindeki heyeti, AK Parti İlçe Teşkilatı binası önünde Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, belediye meclis üyeleri, Araban AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar karşıladı.AK Parti İlçe teşkilatı binasında toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 8 yıllık milletvekilliği döneminde Araban’a verdiği hizmetleri anlatan Erdoğan, “Önceki gün Araban ziyaretimden sonra Gaziantep’e giderken yolda araç konvoyumuzu durduran vatandaşların içinde bir de çoban vardı. Çoban’ın bana sarılıp sorunlarını anlatması, en önemlisi de bir milletvekiline ulaşmanın mutluluğunu yaşayan o çoban vatandaşımıza "Bir milletvekili olarak ayağının turabı olurum, iki dönem milletvekilliği dönemimde kendimi bu memlekete hizmet için var oldum, üçüncü dönemimde de inşallah seçilirsem yine hizmet için var olacağım dedim” dedi.Araban ilçe çıkışından Akbudak kırsal mahallesine kadar olan 33 kilometrelik grup yolunun genişletilmesi için çalışmaların en kısa zamanda başlatılacağı müjdesini de veren Erdoğan’a, eski Milliyetçi Hareket Parti’li olan şimdi AK Parti Araban Belediye Meclis Üyesi olan Haci Çalışkan da,"Ben MHP’den Adalet ve Kalkınma Partisi’ne senin hizmetlerin için geçtim" dedi. Erdoğan’ın 8 yıllık milletvekilliği döneminde Araban ilçesine verdiği hizmetleri anlatıp teşekkür eden Çalışkan, "Üçüncü dönem milletvekilliğinde de senin yanındayız" diyerek desteğini açıkladı.Daha sonra esnaf gezisine başlayan Erdoğan, ilçe esnafının kendisine gösterdiği ilgi ve sevgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile birlikte Araban İlçe Kaymakamı Serhat Karabektaş’ı makamında ziyaret edip bir süre görüşen Erdoğan, Araban İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret ederek İlçe Emniyet Amiri Murat Lale’yi de makamında ziyaret etti.İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını da odalarında ziyaret eden Erdoğan’a Araban Şoförler Odası Başkanı Mustafa Karademir, Araban ilçe çıkışından Akbudak grup yolunda genişletme çalışması başlatılacağı müjdesini verdi.Karademir, "Uzun yıllardan beri yolun darlığı yüzünden sık sık ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yaşanıyordu. Allah senden razı olsun, Allah seni biz Arabanlıların başından eksik etmesin, iyi ki varsın” diyerek teşekkür etti. Yol çalışması müjdesine memnuniyetini Erdoğan’ı defalarca öperek ifade eden Karademir,, “Sonuna kadar destekçiniziz” dedi.Erdoğan, esnaf ziyaretlerin ardından ilçe merkezindeki bazı dul, yetim, yaşlı, hasta ve fakir aileleri evlerinde ziyaret ederek, gıda yardımında bulunup sorunlarını dinledikten sonra, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı.