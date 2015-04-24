Dünya Markası Robot Yazılımları Gaziantep’te

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) KIT Kulübü tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan “KITTECH Robot ve Yazılım Günleri & HASAT (Hasan Kalyoncu Üniversitesi AR-GE Teknolojileri) Proje Pazarında robot yazılımları”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde, Türkiye ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri, sektöre ilgi duyan akademisyenler ve yüzlerce öğrenciler ile buluştu.Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen “KITTECH Robot ve Yazılım Günleri & HASAT Proje Pazarı”, Türkiye ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticilerini, sektöre ilgi duyan akademisyenlerle ve yüzlerce öğrenciyle buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca robotik teknolojiler üzerine; yazılım ve otomasyon temalı yarışma, konferans, çalıştay ve atölye çalışmaları düzenlenecek.Bunun yanında etkinlik kapsamında RC yarışları, insanımsı robot gösterimi, endüstriyel robotlar ve yeni nesil teknoloji robotlarının tanıtım ve sunumları yer alacak. Alt etkinlikler, ana etkinlik ile eş güdümlü yürütülecek.1.gün kapsamında ilk olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Mehmet Sakin tarafından KIT Kulübünün genel bir tanıtımı yapıldı. Daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz “İnovatif Liderlik”, DEVELOAD Yazılım Şirketi Kurucusu Daron Yöndem “Bulut Bilişimde Microsoft, Google ve Amazon Neler Yapıyor?”, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Orçun Madran “Öğretim Teknolojisi Olarak Robot Kullanımı ve Robot Programlama”, Teakolik Communication Partner’i Hamza Şamlıoğlu “Sosyal Medyada Güvenlik Riskleri”, ADEO Siber Güvenlik Birim Müdürü Eyüp Çelik “Bilişim Sistemleri ve Hacking Yöntemleri” ve E-nerjik.com kurucusu Senem Anıl “Startup Dünyası” sunumlarıyla deneyimlerini, önerilerini ve iş olanaklarını paylaştılar.Etkinlik içerisinde; “KITTECH Robot ve Yazılım Günleri & HASAT Proje Pazarı” Yarışma Kategorisi, HASAT (Hasan Kalyoncu Üniversitesi AR-GE Teknolojileri) Proje Pazarı ile en iyi teknoloji projelerinin sunumları, 2 farklı kategoride, 6 farklı türde Robot ve Yazılım Yarışmaları, Teknoloji sektörünün önde gelen konuşmacılarının katılacağı 20’den fazla Konferans ve Robot Gösterileri, RC Etkinlikleri, Simülasyon Aktiviteleri ve birçok farklı kategoride Çalıştay ve atölye çalışması düzenlenecek.Robot Yarışmalarında, “Çizgi İzleyen Robotların Zaman ile Mücadelesi” Yarışmasında, belirlenen parkur çizgilerini takip ederek en kısa sürede tamamlayan grup 1.sine bin TL, 2.sine 750 TL ve 3.süne 500 TL ödül verilecek. “Serbest Robot” Yarışmasında; özgün robot projeleri sergilenerek, başarılı olan grup 1.sine 4 bin TL, 2.sine 2 bin TL ve 3.süne bin TL ödül verilecek. “Mini Sumo” Yarışmasında ise; Mini Sumo Robotlarının birbirleri ile savaşını içeren yarışmada, başarılı olan grup 1.sine bin TL, 2.sine 750 TL ve 3.süne 500 TL ödül verileceği açıklandı.İnovasyon ve Ar-GE Yarışmalarında, “Akıllı Projelerin” yarıştığı yarışmada, grup 1.sine 2 bin TL, 2.sine bin 500 TL ve 3.süne bin TL ödül verilecek. “Proje Fikirleri” yarışmasında “en iyi fikirler yarışıyor”kategorisinde 1. olan gruba 2 bin 500 TL, 2.sine bin 500 TL ve 3.süne bin TL ödülün verileceği belirtildi.2 gün boyunca toplamda 25 bin TL ödül dağıtılacağı açıklandı.