Başkan Tahmazoğlu’nun Üç Aylar Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Üç Aylar’ın başlamasıyla ilgili yayınladığı mesajda, “Üç Aylar, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu ve maneviyatı paylaşan gönüllerin bir araya geldiği zamanlardır” dedi.Tahmazoğlu mesajında, huzur, kaynaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket mevsimi olan Üç Aylara ulaşıldığını belirterek, “Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran özel zamanlardır. Bu aylar, Regaib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesiyle zirveye ulaşan ve sonunda Ramazan bayramıyla kutlanan, bağışlanma aylarıdır.İslam alemi için son derece büyük önem arz eden üç ayların ailenize, çocuklarımıza, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu aylarda kardeşliğimizi kuvvetlendirmeli, hoşgörü, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalıyız. Yoksullara ve kimsesizlere yardım eli uzatarak, anne babamız, eş dost ve akrabalarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Bu vesileyle bütün İslam aleminin ve Gaziantepli hemşerilerimin mübarek üç aylarını kutluyor sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.