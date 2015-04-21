Atletizm’de Gaziantep Rüzgarı

Kayseri’de düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi müsabakalarına Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları damga vurdu.Yıldız kızlar, yıldız erkekler ve küçük kızlar olmak üzere toplam 3 kategoride yapılan yarışlarda 12 madalyadan 7’sini Gaziantepli sporcular kazandı. Her 3 kategoride de önemli başarı elde eden atletler önümüzdeki günlerde Adana’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Düzenlenen müsabakaların sonunda Yıldız Kızlarda Nursena Demiralay birinci, Kübra Tatar ikinci ve Cansel Kurtboğan ise üçüncü oldu. Yıldız Erkeklerde ise Homayoonnoormamad birinci, Soner Öğüt ikinci, Mustafa Bakır üçüncü olurken Küçük Kızlarda ise Birgül Beken birinci olarak madalya kazanan sporcular listesindeki yerini aldı.Törenin ardından açıklamada bulunan Atletizm Gaziantep İl Temsilcisi Arif Ay, “Sporcularımız ciddi bir başarıyı elde ederek finale isimlerini yazdırmıştır. İnşallah finalde de aynı özveriyi gösterip şampiyonluğa ulaşacağız. Öncelikle sporcularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen İl Müdürümüz Ömer Faruk Şiran’a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.