Arabanlı Antep Fıstığı Üreticilerinin Gün Batımında Közde Çay Keyfi

Arabanlı üreticiler, Antep fıstığı bahçelerinde akşam geç saatlere kadar çalışıp gün batımının oluşturduğu kartpostallık manzarasında yüksek fiyat düşüncesiyle közde çay keyfi yaşıyor.Sabahın erken saatlerinde Antep fıstığı bahçelerinde ağaçların bakımını yapmak üzere bahçeye giden fıstık üreticileri güne, ‘güneş ışığıyla’ başlıyor. Akşam saatlerine kadar bahçede çalışan Arabanlı fıstık üreticileri, akşam saatlerinde iş bitiminde günün yorgunluğunu ‘gün batımının’ oluşturduğu seyrine doyumsuz kartpostallık manzara karşısında demledikleri köz çayını yudumlayarak atıyor.Arabanlı Antep fıstığı üreticilerinden Yaylacık kırsal Mahallesi çiftçilerinden Haci Okumuş, ’’Yeşil altın olarak nitelendirilen ve 2014 yılı hasat döneminde bir kilogramı 26-28 liradan sattığımız Antep fıstığı, uzun yıllardan sonra ilk defa üreticisinin yüzünü güldürmüştü. 2015 yılı hasat döneminde de ve bundan sonraki yıllarda da Antep fıstığı fiyatlarının geçen yılki fiyatlar civarında satılması halinde yüzümüzü hep güldürmesini bekliyoruz. Sabah namazı vaktiyle Antep fıstığı bahçelerine gelip akşam gün batımına kadar bahçede çalıştıklarını belirten Okumuş, ’’Uzun yıllardan beri ilk defa 2014 yılı hasat döneminde Arabanlı üreticiler olarak Antep fıstığında para kazandık. Geçmiş yıllarda düşük fiyatlarla satılarak biz üreticilerini hem üzen hem de zarar ettiren Antep fıstığını 2013 yıl hasat döneminde 9-11 lira arasında satışını yaparak mağdur olmuştuk. 2014 yılı hasat döneminde de 26-28 lira arasında sattığımız 1 kilogram kuru kırmızı Antep fıstığı gerçek fiyatını bulması nedeniyle üreticisinin yüzünü güldürmüştü. 2015 yılı hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte sabah namazı vaktinde çalışmak üzere geldiğimiz bahçelerimizde akşam saatlerinde gün batımına kadar Antep fıstığı ağaçlarımızın bakımını yapıyor, akşam saatlerinde iş bitiminde de gün batımının oluşturduğu muhteşem kartpostallık manzara karşısında közde demlediğimiz çayı bol kazanç düşüncesi içerisinde keyifle yudumluyoruz’’dedi.