Adem Yavuz İlkokulu’nda Kutlu Doğum Haftası

Şehit Adem Yavuz İlkokulu, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bir çok çalışmaya ev sahipliği yaptı.Okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilere gül suyu ile lokum ikram eden okul idaresi, öğrencilere peygemberimizin nasıl bir insan olduğu yönünde de bilgi verdi. Okulda öğrencileri arasında yapılan ‘’Peygambere Mektup’’ konulu kompozisyon yarışması da düzenlenerek yarışmada birinci olan öğrencinin hediyesini İlçe Müftüsü takdim etti. Okul Müdürü M.Fatih Yılmaz, program kapsamında Şahinbey ilçe Müftüsü Musa İmamoğlu öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla peygamber hakkında konuşmalar yaptı. Program sonunda Müftüye programa katılımından dolayı plaket takdim edildi.